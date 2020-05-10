ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число випадків коронавірусу в Україні перевищило 15 тисяч: ситуація в областях

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 09:52
Число випадків коронавірусу в Україні перевищило 15 тисяч: ситуація в областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В країні вже 15 232 випадків COVID-19

В Україні за останню добу зафіксовано ще 522 випадку коронавируса, а загальне число випадків становить 15 232. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

За останню добу найбільше нових випадків зафіксовано в Чернівецькій (89), Львівській (54) та Рівненській (49) областях. При цьому немає нових випадків у Чернігівській і Луганській областях.

Чернівецька, Іван-Франківська області та місто Київ є лідерами по розповсюдженню коронавіруса серед населення. У той же час в Луганській та Чернігівській області зафіксовано за менш ніж 100 випадків хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що ситуація з коронавірусом в Україні перебуває в "плато", вже майже місяць в країні фіксують від 400 до 600 нових випадків щодня.

Число випадків коронавірусу в Україні перевищило 15 тисяч: ситуація в областях

Новина доповнюється...

Теги Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся