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Число случаев коронавируса в Украине превысило 15 тысяч: ситуация в областях

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 09:52
Число случаев коронавируса в Украине превысило 15 тысяч: ситуация в областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране уже 15 232 случая COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировано еще 522 случая коронавируса, а общее число случаев составляет 15 232. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой (89), Львовской (54) и Ровенской (49) областях. При этом нет новых случаев в Черниговской и Луганской областях.

Черновицкая, Иван-Франковская области и город Киев являются лидерами по распространению коронавируса среди населения. В то же время в Луганской и Черниговской области зафиксировано по менее чем 100 случаев болезни.

В Министерстве здравоохранения заявляют, что ситуация с коронавирусом в Украине находится в "плато", уже почти месяц в стране фиксируют от 400 до 600 новых случаев ежедневно.

Число случаев коронавируса в Украине превысило 15 тысяч: ситуация в областях

Инфографика (covid19.rnbo.gov.ua)

Напомним, ранее в Харьковской области три населенных пункта закрыли на карантин в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом.

РБК-Украина писало, что число случаев коронавируса в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев зарегистрировано в США (1 327 420), Испании (262 783), Италии (218 268), Британии (215 260), России (198 676), Франции (176 079) и Германии (170 876).

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов и считает, что есть вероятность возвращения к жесткому карантину.

Теги Новости Украины Коронавирус
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