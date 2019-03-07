Число постраждалих при вибуху на автобусній зупинці в Індії зросло

В результаті вибуху на автобусній зупинці в Індії постраждали 26 осіб

Количество пострадавших в четверг, 7 марта, при взрыве гранаты на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир возросло до 26 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

Сообщается, что пятеро человек, получивших ранения, находятся в тяжелом состоянии. Отметим, что большинство получивших раненых - водители или кондукторы.

Напомним, как писало РБК-Украина, на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, в результате происшествия ранения получили 18 человек.

Ранее пакистанские военные нарушили режим прекращения огня и продолжили обстреливать населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана.

27 февраля между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией. Но после между странами на границе произошла перестрелка, в которой погибли 11 людей.

Также 5 марта пакистанские военные перехватили индийскую подлодку и заявили, что способны реагировать на любую агрессию.