З початку війни окупанти депортували до Росії майже 450 тисяч дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тисяч дітей. Половина з прибулих біженців - це громадяни "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

У 652 пунктах тимчасового розміщення перебувають 33,3 тисячі українців, у тому числі 11 241 дитина.