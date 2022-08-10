Війська РФ обстріляли Миколаїв зі "Смерчу", є поранені

У ніч на середу, 10 серпня, російські військові обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, три людини отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.