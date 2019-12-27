Кількість постраждалих в результаті авіакатастрофи в Казахстані наближається до 50

В медичні установи Алмати госпіталізовано 49 постраждалих внаслідок авіакатастрофи в Казахстані. Про це повідомив віце-прем'єр країни Роман Скляр, повідомляють казахські ЗМІ.

Серед 18 постраждалих перебувають у важкому стані. Постраждали двоє українців. Скляр зазначив, що рятувальні роботи тривають.

За його словами, знайдені бортові самописці, вони вилучені для розслідування.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих в результаті катастрофи літака в Казахстані, але влада говорять про 12 жертв.

Також Скляр заявляв, що авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. МВС країни відкрило справу. Крім того, за дорученням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.

Очевидці потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про авіакатастрофу. Пасажири вилазили з лайнера за обледенелому крила через ілюмінатор.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. На борту було 93 пасажири, у тому числі 3 дитини. І 5 членів екіпажу.