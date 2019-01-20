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На курорті в Куршевелі сталася пожежа, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 12:16
На курорті в Куршевелі сталася пожежа, є загиблі
Фото: пожежа в Куршевелі (twitter.com/SnowAndBeach)

Дві людини загинули, ще 14 отримали поранення

У Франції на гірськолижному курорті Куршевель спалахнула пожежа, що призвела до загибелі двох людей, ще 14 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що пожежа почалася в будинку де проживають робітники. В ньому проживало близько 60 працівників, серед яких іноземці. У загальній кількості пожежею було охоплено три будівлі гірськолижного курорту.

До гасіння пожежі було залучено 70 пожежників. Наразі встановлюються причини пожежі. Прокуратура і поліція почала розслідування інциденту.

Місцевий чиновник Фредерік Луазо заявив, що особи вбитих ще не були встановлені. Також він розповів, що поки не встановлено від чого саме постраждалі отримали поранення, так як пожежа була на третьому поверсі і багато стрибали з вікон, щоб врятувати свої життя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мексиці вибухнув трубопровід з пальним, є загиблі. Як повідомив губернатор регіону Омар Файяд, вибух і пожежа сталися на місці незаконної врізки в трубопровід в районі Тлауэлильпана в момент, коли там знаходилися десятки людей, які займалися збором палива.

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