Кількість постраждалих у ДТП на трасі Одеса-Ізмаїл зросла до 13

Одна жінка загинула

Число пострадавших в результате столкновения автомобиля и маршрутного такси на трассе Одесса-Измаил возросло до 13. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одесской области.

Сообщается, что одна женщина - пассажирка маршрутного такси - погибла.

Как известно, 31 января в Одесской области возле села Николаевка на трассе Одесса-Измаил произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутного такси.

Напомним, во время дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, которое произошло вечером 29 января, погибли двое сотрудники полиции. Авария произошла на автодороге возле села Новая Долина Овидиопольского района.

РБК-Украина писало, что в начале января в Киевской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли три человека. В частности, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Отметим, 1 января в Николаевской области в результате столкновение двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы.