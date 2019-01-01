ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Миколаївській області в ДТП загинули 8 людей

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 13:57
У Миколаївській області в ДТП загинули 8 людей
Фото: ДТП у Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Серед загиблих три дитини

Сьогодні, 1 січня 2019, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 11:00 поблизу населеного пункту Казанка сталося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок зіткнення водій автомобіля Mazda загинув на місці, пасажирка з чисельними травмами була госпіталізована.

Зазначається, що під час зіткнення в салоні Opel перебувала родина з дітьми. Водій та шестеро пасажирів автомобіля: троє дорослих та троє дітей п’яти, 13-ти років і семимісячне немовля загинули. Постраждалу 8-річну дівчинку в непритомному стані доставили до лікарні.

Крім того, відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розташованого у місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина.

Водій, який збив насмерть дівчину у Львові, виявився поліцейським У Хмельницькій області вантажівка в'їхала в кафе, є загиблі
Новини України ДТПНиколаевская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся