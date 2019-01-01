У Миколаївській області в ДТП загинули 8 людей

Фото: ДТП у Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Серед загиблих три дитини

Сьогодні, 1 січня 2019, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 11:00 поблизу населеного пункту Казанка сталося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок зіткнення водій автомобіля Mazda загинув на місці, пасажирка з чисельними травмами була госпіталізована.

Зазначається, що під час зіткнення в салоні Opel перебувала родина з дітьми. Водій та шестеро пасажирів автомобіля: троє дорослих та троє дітей п’яти, 13-ти років і семимісячне немовля загинули. Постраждалу 8-річну дівчинку в непритомному стані доставили до лікарні.

Крім того, відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розташованого у місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина.