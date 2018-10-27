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В Афганістані терорист-смертник атакував будівлю сил безпеки, є жертви

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 11:51
Фото: таліби (YouTube screenshot)
Фото: таліби (YouTube screenshot)

Відповідальність за теракт, в якому загинули 7 осіб, взала угрупування "Талібан"

В Афганістані у суботу, 27 жовтня, стався вибух заминированого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok.

Відомо, що терорист-смертник на замінованому автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. Напад стався приблизно о 7:30 за місцевим часом в місті Майдан-Шахр (провінція Вардак). Внаслідок теракту перекрили дорогу Кабул - Кандагар.

Внаслідок теракту щонайменше сім людей були вбиті і ще 37 отримали поранення. Директор громадської охорони здоров'я провінції Мохаммад Салім Асхаркхел підтвердив загибель семи осіб, серед яких - один поліцейський.

За інформацією ЗМІ, відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Талібан".

Нагадаємо, минулого тижня Генерал армії США був поранений під час нападу Талібану в зоні підвищеної безпеки в афганській провінції Кандагар.

У Афганістані на другий день виборів від вибуху загинули 11 людей У Кабулі на виборчих дільницях сталося кілька вибухів, є загиблі
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