Число загиблих в Тріполі збільшилася до 205

У ході бойових дій в столиці Лівії Тріполі загинули 205 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Twitter.

За інформацією ВООЗ, ще 913 осіб отримали поранення з 4 квітня поточного року, коли командуючий народної Лівійської армії Халіфа Хафтар оголосив про наступ на Тріполі.

Спеціальний посланник генерального секретаря ООН по Лівії Гассан Саламі раніше закликав Хафтара припинити наступ радий мирних жителів.

Toll for armed conflict in #Tripoli is 205 dead and wounded 913. Medical specialists that WHO #Libya deployed to support frontline hospitals are helping perform dozens of surgeries. pic.twitter.com/94zXHzsQq1