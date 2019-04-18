Число погибших в Триполи увеличилось до 205

В ходе боевых действий в столице Ливии Триполи погибли 205 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

По информации ВОЗ, еще 913 человек получили ранения с 4 апреля текущего года, когда командующий Ливийской народной армии Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призывал Хафтара прекратить наступление рад мирных жителей.

Ранее РБК-Украина сообщало о 174 погибших в результате боевых действий в Ливии. Кроме того, 8 апреля военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был совершен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Напомним, Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.