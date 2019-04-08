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США вимагають припинити наступ на Тріполі

Новини » Політика    08.04.2019 - 05:04
США вимагають припинити наступ на Тріполі
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Від Хафтара вимагають негайного припинення наступу

Держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Так, в США вважають, що всі учасники конфлікту повинні повернутися на колишні позиції

"Одностороння кампанія сил Халіфи Хафтара ставить під загрозу цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Помпео також зазначив, що США стурбовані бойовими діями поблизу Тріполі.

"Ми ясно дали зрозуміти, що виступаємо проти військового наступу сил Халіфи Хафтара і закликаємо негайно припинити військові операції проти лівійської столиці", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак Військово-повітряних сил уряду національної згоди (ПНР) Лівії здійснив авіаудар до південного-заходу від Тріполі.

Так, завдали авіаудар по аеродрому військової бази Ель-Ватия. Так, генерал-майор Лівійської національної армії (ЛНА) Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

РБК-Україна писало, що у результаті наступальних дій повстанців Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара на Тріполі загинули більше 20 чоловік.

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