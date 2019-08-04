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В результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинули 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 01:31
В результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинули 10 осіб
Фото: місце події (twitter.com/i_p_a_1)

Ще 30 людей отримали поранення

В результаті стрілянини в Техасі в торговому центрі в Ель-Пасо загинули як мінімум 10 осіб і ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє KFOX14.

За даними ЗМІ, один з поліцейських на місці події заявив про 18 жертв. Однак офіційно поліція не підтвердила ці дані. Глава апарату мера міста Олівія Сепеда заявляла про декількох загиблих, не уточнюючи точне число жертв.

За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах Америки в штаті Міссісіпі в місті Саутхевен чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, в результаті чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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