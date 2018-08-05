Пожежі в Каліфорнії: Трамп розпорядився надати федеральну допомогу штату

Внаслідок пожеж в Каліфорнії загинули 7 осіб

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відреагував на прохання губернатора Каліфорнії про допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. Про це повідомили в Білому домі, передає DW.

Наголошується, що Трамп распорядиляся надати штату федеральну допомогу. Також президент США оголосив у Каліфорнії надзвичайний стан. Напередодні губернатор штату Джеррі Браун звернувся до Трампа з листом про допомогу.

"Можливостей влади Каліфорнії і керівництва постраждалих округів недостатньо для ефективної боротьби з пожежами", - написав губернатор.

Лісові пожежі в Каліфорнії вирують у штаті кілька тижнів. Вони вже призвели до загибелі 7 осіб.

Нагадаємо, 30 липня РБК-Україна повідомляло, що в результаті лісових пожеж в Каліфорнії загинуло 6 осіб. Рятувальники виявили тіло людини, яка не встигла евакуюватися, незважаючи на попередження. Також за словами шерифа округу, в його управління надійшли повідомлення про як мінімум сім зниклих безвісти.

Разом з тим відомо, що в загальній складності такими вважаються не менше 17 людей.