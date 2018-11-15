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Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 59

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 08:07
Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 59
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Зниклими безвісти числяться 130 осіб

Кількість жертв лісових пожеж в штаті Каліфорнія зросла до 59 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Повідомляється, що в північній частині штату Каліфорнія, де поширилася пожежа під назвою Camp Fire, жертвами стали 56 осіб. У південній частині штату через пожежі Woolsey Fire загинули ще три людини.

Зазначимо, що 130 осіб вважаються зниклими безвісти. Вогонь знищили або пошкодив більше 10 тис. будинків, випалені близько 56 га землі.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинули щонайменше 50 осіб. Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я швидко поширювалося через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.

За останніми даними, від вогню постраждали майже 7,6 тисячі будівель. Місцева влада припускає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. Зі стихією борються понад 3,5 тисячі рятувальників.

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