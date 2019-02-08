Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Стамбулі зросла до 14

В результаті обвалу постраждали 14 людей

Число погибших в результате обвала восьмиэтажного дома в Стамбуле (Турция) возросло до 14. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Местная власть сообщила, что в результате обвала пострадали 14 человек. Ранее отмечалось, что в доме могли находиться до 30 человек.

Как известно, в Стамбуле 6 февраля обвалился жилой дом. В нем официально значилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Также в подвале дома располагалось ателье, в котором работали 25 человек. По последним данным, были спасены семь человек.

Также РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

Напомним, 19 января, в центре города Лондондерри (Северная Ирландия) у здания суда в субботу произошел взрыв. Городская полиция опубликовала фотографию горящего автомобиля, подозревала, что он мог быть заминирован.

РБК-Украина писало, что в октябре на северо-западе Лондона произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар.