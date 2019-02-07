Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Стамбулі зросла до 10

Фото: місце події (ntv.com.tr)

В результаті обвалу 13 людей постраждали

Кількість загиблих в результаті обвалу восьмиповерхового будинку в Стамбулі (Туреччина) зросла до 6. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

В результаті обвалу 13 людей постраждали. Троє з них перебувають в реанімації.

Нагадаємо, 6 лютого в районі Малтепе в Стамбулі обрушився восьмиповерховий будинок. Обвалення сталося в районі Малтепе. Спочатку повідомляли, що з-під уламків витягли живу жінку, вона госпіталізована. Взагалі у будинку знаходились до 30 людей. Були врятовані семеро людей.

Пізніше РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

Раніше, 19 січня, у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути заміновано.

РБК-Україна писало, що в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.