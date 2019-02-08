У Стамбулі зросло число жертв обвалу будинку

Фото: обвал будинку у Стамбулі (ntv.com.tr)

Внаслідок обвалу житлового будинку в Стамбулі загинули 11 людей

Число загиблих через обвал будинку в Стамбулі (Туреччина) зросло до одинадцяти осіб. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу виданню Daily Sabah.

За його словами, зараз складно визначити, скільки ще людей знаходиться під завалами, оскільки будинок мав 8 поверхів, однак верхні три були добудовані незаконно.

Під час пошукової операції серед уламків знайшли тіла ще кількох загиблих. Ще 13 людей вже доставлені в лікарню з різними травмами.

Також міністр повідомив, що рятувальники в четвер, 7 лютого, знайшли серед уламків живу п'ятирічну дівчинку. Вона провела під завалами 18 годин.

Причина катастрофи встановлюється, пошуки людей тривають.

Нагадаємо, в Стамбулі 6 лютого обвалився житловий будинок. Він був побудований в 1992 році, в ньому офіційно значилося 14 квартир, у яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб.

РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.