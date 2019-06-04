У Судані військові відкрили вогонь по мітингувальниках, понад 30 загиблих

Фото: протести в Судані (https://twitter.com/anadoly agency)

Лікарі повідомляють про 35 загиблих на протестах у Хартумі

У столиці Судану - Хартумі, військові відкрили вогонь по протестуючих, котрі кілька тижнів блокували будівлю командування армії. В результаті загинули понад 30 людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadoly Agency.

За даними Комітеті лікарів Судану, кількість загиблих в результаті військових дій складає вже 35 осіб, ще кілька сотень демонстрантів отримали поранення.

Точне число жертв силового розгону протестів назвати складно, оскільки армія блокує лікарні. ЗМІ повідомляють, що військові для розгону акції протесту застосували бойові патрони.

Після того, як армія застосувала силу проти протестувальників, провідна опозиційна сила в Судані - альянс "За свободу і зміни", закликала жителів країни до початку безстрокової акції громадянської непокори.

"Закликаємо з сьогоднішнього дня почати безстрокову, загальну акцію протесту і страйк, яка буде тривати до тих пір, поки не впаде режим", - йдеться у зверненні альянсу.

Крім того, опозиція вимагає розпуску Військової ради. Альянс також закликав міжнародну спільноту не визнавати путчистів законним урядом.

Такі дії армії Судану різко розкритикували США, Великобританія, Німеччина, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні.

Зазначимо, почалося все з того, що міністр оборони Судану Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента. У Судані був оголошений дворічний перехідний період і режим НС строком на три місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячого страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини.