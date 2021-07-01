Кількість загиблих при обваленні будинку у Флориді зросла до 18

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Маямі (штат Флорида) знову зросла. Тепер кількість жертв становить 18 осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на мера округу Даніеллу Лавін Каву .

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Маямі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній понад 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.