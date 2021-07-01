ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість загиблих при обваленні будинку у Флориді зросла до 18

Новость на русском →
Флорида, Четвер 01 липня 2021 04:39
Кількість загиблих при обваленні будинку у Флориді зросла до 18 Фото: офіційно загиблими при обваленні будинку в Майамі числяться 18 осіб (miaminewtimes.com)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Маямі (штат Флорида) знову зросла. Тепер кількість жертв становить 18 осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на мера округу Даніеллу Лавін Каву.

За словами мера, двоє загиблих - діти. Число зниклих безвісти жителів становить 147 осіб.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Маямі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній понад 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
обвалення
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі