Кількість загиблих при обваленні будинку у Флориді зросла до 18
Фото: офіційно загиблими при обваленні будинку в Майамі числяться 18 осіб (miaminewtimes.com)
Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Маямі (штат Флорида) знову зросла. Тепер кількість жертв становить 18 осіб.
За словами мера, двоє загиблих - діти. Число зниклих безвісти жителів становить 147 осіб.
Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Маямі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній понад 130 квартир.
Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.