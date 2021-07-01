Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 18
Фото: официально погибшими при обрушении дома в Майами числятся 18 человек (miaminewtimes.com)
Число погибших в результате обрушения дома в Майами (штата Флорида) вновь возросло. Теперь количество жертв составляет 18 человек.
По словам мэра, двое погибших - дети. Число пропавших без вести жителей составляет 147 человек.
Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.
Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориже режим чрезвычайной ситуации.