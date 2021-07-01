ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 18

Новина українською →
Флорида, Четверг 01 июля 2021 04:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 18 Фото: официально погибшими при обрушении дома в Майами числятся 18 человек (miaminewtimes.com)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших в результате обрушения дома в Майами (штата Флорида) вновь возросло. Теперь количество жертв составляет 18 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на мэра округа Даниэллу Лавин Каву.

По словам мэра, двое погибших - дети. Число пропавших без вести жителей составляет 147 человек.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориже режим чрезвычайной ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
обрушение
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти