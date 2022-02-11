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В Україні пройдуть навчання резервістів і сил тероборони: у ЗСУ назвали терміни

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 19:04
В Україні пройдуть навчання резервістів і сил тероборони: у ЗСУ назвали терміни Фото: Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні можуть пройти масштабні навчання резервістів і Сил територіальної оборони. Їх планується провести в березні при досягненні сприятливих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

"При своєчасному досягненні необхідних умов у березні можуть бути розпочата масштабна військова підготовка резервістів і військовозобов'язаних Сил територіальної оборони із залученням громадян за адміністративно-територіальним принципом", - цитує офіс президент заяву головкому на засіданні Президії Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові.

Зазначається, що Залужний закликав керівників місцевих органів влади посприяти у проведенні цих заходів. Головнокомандувач також додав, що необхідно підготувати до двох мільйонів мотивованих українців, які готові захищати свій будинок, сім'ю і країну.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон, дозволяє добровольцям сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

Зазначимо, в Україні затвердили порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї і боєприпасів до нього при виконанні завдань тероборони.

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