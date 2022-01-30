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Добровольці тероборони зможуть застосовувати власну зброю: яку та коли

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Україна, Неділя 30 січня 2022 12:18
Добровольці тероборони зможуть застосовувати власну зброю: яку та коли Фото: добровольці тероборони зможуть застосовувати мисливську зброю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада цього тижня схвалила закон, який дозволяє добровольцям Сил територіальної оборони застосовувати власну зброю. Надалі документ повинні підписати спікер парламенту та глава держави.

Яку зброю та в яких випадках зможе застосовувати тероборона - в матеріалі РБК-Україна.

Яку зброю дозволили застосовувати добровольцям

Відповідно до порядку, затвердженого Кабміном, добровольці територіальної оборони мають право під час виконання завдань використовувати особисту мисливську зброю та набої до неї. Добровольці повинні мати дозвіл на право зберігання цієї зброї, а також посвідчення члена формування тероборони.

Під час перенесення або перевезення мисливська зброя може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром. Однак виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони.

Коли можна застосовувати мисливську зброю

Добровольці територіальної оборони можуть застосовувати особисту мисливську зброю для:

  • захисту цивільних осіб або цивільних об'єктів;
  • відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об'єкти;
  • звільнення захоплених військових або цивільних об'єктів;
  • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів агресора;
  • затримання, роззброєння або знешкодження агресорів;
  • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
  • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог членів тероборони;
  • припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для сил тероборони чи інших осіб.

Добровольці мають право на летальне застосування особистої зброї під час виконання завдань у випадку:

  • самооборони;
  • виконання завдань щодо відсічі збройній агресії проти України;
  • здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки, відсічі та стримування збройної агресії.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков запропонував українцям подумати над тим, як вони можуть допомогти армії у разі нападу РФ.

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