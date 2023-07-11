Чипы и не только. СМИ рассказали, как Китай в обход санкций поставляет запчасти для армии РФ
Китай на постоянной основе поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. Их используют для производства оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект "Можем объяснить".
Чипы для боевых роботов "Уран"
РФ использует гусеничные беспилотные аппараты семейства "Уран" для разминирования территорий. Речь идет и в том числе о территории Украины, которые РФ временно оккупировала.
"Специальное конструкторское бюро Минобороны РФ" из-за санкций не может напрямую закупать детали у западных партнеров, хотя наверняка очень бы этого хотело.
В ряде контрактов, размещенных на портале госзакупок, СКБ отмечает, что комплектующие должны быть непременно из Великобритании.
Конструкторское бюро получает необходимые комплектующие от ООО "Инелсо" из Санкт-Петербурга. Эта компания заключила как минимум 2 контракта на поставку запчастей.
Где эта компания берет запчасти
Как следует из таможенных деклараций, российской компании активно помогают китайские партнеры. Именно они поставляют в РФ подсанкционные чипы - в частности американские Analog Devices, Texas Instruments, нидерландские Nexperia, немецкие Infenion.
Всего после начала войны против Украины и до декабря "Инелсо" закупило комплектующих на 8 млн долларов.
Рекордсменом по поставкам стала фирма Guangzhou Orientir Limited, зарегистрированная в Гонконге, которая работает еще с 2009 года. Она поставила в РФ компонентов более чем на 5 млн долларов (в частности интегральные схемы производителей Analog Devices, Texas Instruments).
Кому еще Китай поставляет подсанкционные товары
Китайские компании ежедневно поставляют в Россию подсанкционных комплектующих на десятки тысяч долларов. С начала войны в РФ ввезли чипов компании Texas Instruments почти на 200 млн долларов, Analog Devices - примерно на 170 млн долларов.
Одним из основных покупателей комплектующих этих марок стало петербургское ООО "Квазар". Эта компания является крупным импортером и дистрибьютором электронных компонентов.
Также за время войны компания "ЭМС-Эксперт" ввезла в Россию тысячи единиц санкционной продукции - это были схемы Texas Instruments, чипы Nvidia и другие товары. В подавляющем большинстве случаев поставками из Китая занималась компания Win Key Limited.
Взаимодействие РФ и Китая
Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании передали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое могут использовать в военных целях.
Также в секретных документах США, ранее обнародованных в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.
Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что частные китайские компании занимаются предоставлением России технологий двойного назначения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.