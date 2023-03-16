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Винтовки и не только. Politico узнало, какое оружие для РФ поставляют китайские компании

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Четверг 16 марта 2023 21:32
Винтовки и не только. Politico узнало, какое оружие для РФ поставляют китайские компании Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Китайские компании, в том числе связанные с правительством в Пекине, отправили в РФ 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Снабжение происходило в период с июня по декабрь 2022 года. China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков страны, в июне 2022 отправила винтовки российской компании "Техкрим", которая также ведет дела с российским государством и военными.

Винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но отмеченные в данных как "гражданские охотничьи ружья", используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

Politico сообщает, что в конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию. Это первое подтверждение того, что Китай отправляет винтовки и бронежилеты российским компаниям.

"Китай снабжает российские компании ранее неучтенное оборудование двойного назначения - коммерческие предметы, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине", - говорится в материале.

Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправляла запчасти для дронов, такие как аккумуляторы и камеры, через Объединенные Арабские Эмираты небольшому российскому дистрибьютору. Эта компания уже находится под санкциями США. Россия в течение нескольких месяцев возлагалась на другие страны, в том числе Китай, по навигационному оборудованию, спутниковым изображениям, компонентам транспортных средств и другому сырью.

В декабре прошлого года России удалось импортировать более 800 тонн бронежилеты на сумму около 10 миллионов долларов. Эти бронежилеты были изготовлены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них было импортировано прямо из Турции, хотя некоторые партии прибыли в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Россия также импортировала бронежилеты китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Торговые данные также показывают, что российская государственная оборонная компания "Рособоронэкспорт" с 2022 г. импортирует микрочипы, тепловизоры и запасные части, такие как газотурбинный двигатель из разных стран, от Китая до Сербии и Мьянмы.

Напомним, что в 2022 году Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения в РФ, которая находится в списке санкций США за причастность к войне против Украины.

В Белом доме заявили, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

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