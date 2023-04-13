"Слитые" документы содержат согласие Китая поставлять оружие России, - WP

В секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

В издании пишут, что данные, которые внесли в секретные документы, якобы основаны на перехвате американцами сообщения Службы внешней разведки РФ.

В этом сообщении СВР утверждает, что Центральная военный совет Китая "одобрил поэтапное предоставления оружия России" и пожелал, чтобы эта информация осталась в секрете, добавляют в WP. Военное оборудование хотели замаскировать под гражданские товары.

По информации журналистов, документ, в котором содержалась такая информация, имел гриф "совершенно секретно" и был озаглавлен "Пекин докладывает, что одобряет поставку летальной помощи России".

Один из неназванных высокопоставленных американских чиновников администрации президента США в комментарии WP заявил, что Китай пока не передавал России оружие.

"Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - добавил он.

Такую оценку журналистам подтвердил другой чиновник из Минобороны США.