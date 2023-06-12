Блинкен: частные китайские компании поставляют России технологии двойного назначения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена .

США ранее высказывали Китаю опасения по поводу возможной отправки России вооружений, которые затем могут использоваться для ведения войны против Украины.

"Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена", - сказал госсекретарь.

По его словам, у США есть опасения по поводу частных компаний Китая, занимающихся предоставлением России технологий, в частности технологий двойного назначения.

"Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом", - добавил Блинкен.

Также он заявил, что США и другие партнеры уделяют большое внимание попыткам сорвать усилия по поставке беспилотников из Ирана в Россию.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании передали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое могут использовать в военных целях.

Также в секретных документах США, ранее обнародованных в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал не помогать России оружием.