ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен: частные китайские компании поставляют России технологии двойного назначения

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 21:25
Блинкен: частные китайские компании поставляют России технологии двойного назначения Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Частные китайские компании занимаются предоставлением России технологий двойного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

США ранее высказывали Китаю опасения по поводу возможной отправки России вооружений, которые затем могут использоваться для ведения войны против Украины.

"Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена", - сказал госсекретарь.

По его словам, у США есть опасения по поводу частных компаний Китая, занимающихся предоставлением России технологий, в частности технологий двойного назначения.

"Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом", - добавил Блинкен.

Также он заявил, что США и другие партнеры уделяют большое внимание попыткам сорвать усилия по поставке беспилотников из Ирана в Россию.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании передали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое могут использовать в военных целях.

Также в секретных документах США, ранее обнародованных в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал не помогать России оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Война в Украине
NEWS
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны