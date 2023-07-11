Чіпи і не тільки. ЗМІ розповіли, як Китай в обхід санкцій постачає запчастини для армії РФ

Китай на постійній основі поставляє в Росію підсанкційні чипи і комплектуючі для військової техніки. Їх використовують для виробництва зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект " Можемо пояснити ".

Чіпи для бойових роботів "Уран"

РФ використовує гусеничні безпілотні апарати сімейства "Уран" для розмінування територій. Йдеться і в тому числі про території України, які РФ тимчасово окупувала.

"Спеціальне конструкторське бюро Міноборони РФ" через санкції не може безпосередньо закуповувати деталі у західних партнерів, хоча напевно дуже б цього хотіло.

У низці контрактів, розміщених на порталі держзакупівель, СКБ зазначає, що комплектуючі мають бути неодмінно з Великої Британії.

Конструкторське бюро отримує необхідні комплектуючі від ТОВ "Инелсо" із Санкт-Петербурга. Ця компанія уклала щонайменше 2 контракти на постачання запчастин.

Де ця компанія бере запчастини

Як випливає з митних декларацій, російській компанії активно допомагають китайські партнери. Саме вони постачають у РФ підсанкційні чипи - зокрема американські Analog Devices, Texas Instruments, нідерландські Nexperia, німецькі Infenion.

Загалом після початку війни проти України і до грудня "Інелсо" закупило комплектуючих на 8 млн доларів.

Рекордсменом із поставок стала фірма Guangzhou Orientir Limited, зареєстрована в Гонконзі, яка працює ще з 2009 року. Вона поставила в РФ компонентів більш ніж на 5 млн доларів (зокрема інтегральні схеми виробників Analog Devices, Texas Instruments).

Кому ще Китай постачає підсанкційні товари

Китайські компанії щодня постачають до Росії підсанкційних комплектуючих на десятки тисяч доларів. Від початку війни в РФ ввезли чипів компанії Texas Instruments майже на 200 млн доларів, Analog Devices - приблизно на 170 млн доларів.

Одним з основних покупців комплектуючих цих марок стало петербурзьке ТОВ "Квазар". Ця компанія є великим імпортером і дистриб'ютором електронних компонентів.

Також за час війни компанія "ЕМС-Експерт" ввезла в Росію тисячі одиниць санкційної продукції - це були схеми Texas Instruments, чіпи Nvidia та інші товари. У переважній більшості випадків поставками з Китаю займалася компанія Win Key Limited.

Взаємодія РФ та Китаю

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що китайські компанії передали Росії штурмові гвинтівки та інше обладнання, яке можуть використовувати у військових цілях.

Також у секретних документах США, які раніше були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що приватні китайські компанії займаються наданням Росії технологій подвійного призначення.