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Посадовців "Укрзалізниці" викрили на розкраданні 60 млн гривень

Дніпро, Четвер 27 серпня 2020 16:12
Посадовців "Укрзалізниці" викрили на розкраданні 60 млн гривень
Фото: обшуки в "Укрзалізниці" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили посадовців структурних підрозділів "Укрзалізниці" та колишнє керівництво Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу на розкраданні. Незаконні дії посадовців завдавали державі збитків на майже 60 млн гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановили оперативники, посадовці встановлювали на тепловози неякісні вживані запчастини, які під виглядом нових постачали держпідприємству комерційні структури. Різницю посадовці виводили на рахунки фіктивних підприємств, після чого переводили у готівку.

Фото: обшуки в "Укрзалізниці" (ssu.gov.ua)

Експерти вважають, що експлуатація неякісних запчастин могла спричинити надзвичайні події, зокрема травмування співробітників та пасажирів залізниці.

Про підозру в причетності до корупційного механізму повідомили вже 12 посадовцям підрозділів УЗ та 3 колишнім керівникам державного підприємства.

Нагадаємо, раніше СБУ звинуватила посадовців "Укрзалізниці" у контрабанді з Російською Федерацією, а також розкраданні 50 млн гривень.

Крім того, у червні у члена правління "Укрзалізниці" провели обшуки у справі про зловживання.

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Новини України Служба безпеки УкраїниУкрзалізницярозкрадання
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