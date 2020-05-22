ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ проводить обшуки у члена правління "Укрзалізниці"

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 14:06
НАБУ проводить обшуки у члена правління "Укрзалізниці"
Фото: НАБУ прийшло з обшуками до чиновників "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Джерела повідомляють про обшуки у члена правління компанії Романа Веприцького

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній. Джерело РБК-Україна в бюро зазначає, що обшуки проходять у члена правління УЗ Романа Веприцького.

Проведення общуків підтверджує прес-служба НАБУ у Facebook.

Повідомляється, що обшуки санкціоновані і проводяться в справі про зловживання посадових осіб УЗ на закупівлі програмного забезпечення для електронного придбання квитків на потяг сполученням "Київ-Бориспіль" (так званий "Бориспільський експрес").

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року. Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 КК України. Відзначимо, що керівництво УЗ сприяє розслідуванню з метою встановлення всіх обставин справи", - йдеться в повідомленні.

Як відзначило джерело РБК-Україна в НАБУ, обшуки проходять в тому числі у члена правління компанії Романа Веприцького.

НАБУ проводить обшуки у члена правління &quot;Укрзалізниці&quot;

Нагадаємо, в квітні НАБУ завершило розслідування справи нардепа Ярослава Дубневича за підозрою в розкраданні понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Народному депутату інкримінують організацію схеми, згідно з якою УЗ закуповувала стрілочну продукцію нібито через посередників, хоча замовлення надходило безпосередньо з Дніпропетровського стрілочного заводу. В результаті даної схеми підсумкова вартість була завищена на десятки мільйонів гривень.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України УкрзалізницяНАБУобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся