НАБУ проводить обшуки у члена правління "Укрзалізниці"

Фото: НАБУ прийшло з обшуками до чиновників "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Джерела повідомляють про обшуки у члена правління компанії Романа Веприцького

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній. Джерело РБК-Україна в бюро зазначає, що обшуки проходять у члена правління УЗ Романа Веприцького.

Проведення общуків підтверджує прес-служба НАБУ у Facebook.

Повідомляється, що обшуки санкціоновані і проводяться в справі про зловживання посадових осіб УЗ на закупівлі програмного забезпечення для електронного придбання квитків на потяг сполученням "Київ-Бориспіль" (так званий "Бориспільський експрес").

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року. Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 КК України. Відзначимо, що керівництво УЗ сприяє розслідуванню з метою встановлення всіх обставин справи", - йдеться в повідомленні.

Як відзначило джерело РБК-Україна в НАБУ, обшуки проходять в тому числі у члена правління компанії Романа Веприцького.



Нагадаємо, в квітні НАБУ завершило розслідування справи нардепа Ярослава Дубневича за підозрою в розкраданні понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Народному депутату інкримінують організацію схеми, згідно з якою УЗ закуповувала стрілочну продукцію нібито через посередників, хоча замовлення надходило безпосередньо з Дніпропетровського стрілочного заводу. В результаті даної схеми підсумкова вартість була завищена на десятки мільйонів гривень.



Автор: Іван Петров