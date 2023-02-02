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СБУ задержала чиновника Одесской ОВА за взяточничество

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Одесса, Четверг 02 февраля 2023 11:57
СБУ задержала чиновника Одесской ОВА за взяточничество Фото: СБУ задержала чиновника Одесской ОВА на попытке получить взятку (acebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновника Одесской областной военной администрации разоблачили на взяточничестве. Его задержали "на горячем" при получении 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Взяточником оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской ОВА. Чиновник наладил механизм получения поборов от предпринимателей, предлагая им за деньги земельные участки.

СБУ задокументировала факт вымогательства от местного предпринимателя 60 тысяч долларов. За эту сумму он "гарантировал" бизнесмену аренду двух земельных участков на побережье Дуная.

Чиновника задержала "на горячем" во время получения первого транша в размере 40 тысяч долларов у административного здания ОВА.

Начато расследование по ч. 4 ст. 368 УКУ. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Взяточнику грозит до 12 лет за решеткой. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ задержала чиновника Одесской ОВА на попытке получить взятку (ssu.gov.ua)

Напомним, вчера местные СМИ сообщали, что правоохранители задержали чиновника Одесской ОВА за взяточничество. По предварительной информации, речь идет о сотруднике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношениях.

Сегодня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Одесской ОВА проводят обыски. В то же время, по данными источников РБК-Украина, в Одесскую ОВА пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

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