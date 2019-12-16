ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чиновника ГФС в Киеве будут судить за мошенничество и взяточничество

Новости » Общество     16.12.2019 - 10:17
Чиновника ГФС в Киеве будут судить за мошенничество и взяточничество
Иллюстративное фото (twitter.com/SFSofUkraine)

Он требовал 12 тыс. долларов у предпринимателя

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко в Facebook.

Отмечается, что по версии следствия, правохранитель пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в 12 тысяч. долларов.

"Служащий ГФС не только требовал взятку у предпринимателя, но и обманул его, зная, что влиять на следователей, которые открыли уголовное производство, он никоим образом не может", - сказала Варченко.

Теперь правоохранителю грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 190 УКУ).

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили должностное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУДФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя. Он требовал 2,5 тыс. долларов за не принятие действий по принудительному взысканию налогового долга.

Ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали двух таможенников и пограничников во время получения неправомерной выгоды.

Одесского пограничника задержали на взятке за повышение в звании Депутата в Киевской области подозревают в хищении 32,5 млн гривен
Новости Украины ГФСКиеввзятка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь