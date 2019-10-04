Нова митниця запрацює на початку листопада

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна/Віталій Носач)

У відомстві створюються нові структурні підрозділи

Державна митна служба запрацює на початку листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава уряду заявив, що планується повністю перезавантажити митницю та податкову.

"Ми хочемо створити умови на рівні для всіх, щоб однаково низькі податки платили всі на рівні. На засіданні уряду ми ухвалили рішення по створенню нових структурних підрозділів. Їх буде менше, ніж було раніше. Бо така велика структура є непотрібною. Незабаром туди будуть переведені люди, до яких у нас немає питань. Вже приблизно з 1 листопада ми очікуємо, що нова митниця зможе отримати функції", - заявив Гончарук

Разом з тим, за словами глави Уряду, відомство докладає усіх зусиль для подолання контрабанди на митниці.

Нагадаємо, РБК-України повідомляло, Кабінет міністрів планував запустити роботу нової митниці з 1 листопада цього року.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів запустить систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці. Як зазначив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, в Україні всі силові відомства можуть передавати митникам орієнтування на обшук вантажу компаній, які вважають підозрілими. Часто це може бути "банальним способом вимагання хабарів". На думку Дубілета, вирішити цю проблему може процес подачі таких орієнтувань в електронній формі.

Як повідомлялося раніше, Уряд запустив пілотний проект для цифровізації направлення процесу доручень щодо проведення митних оглядів товарів та транспорту. Відтепер це буде робитись в електронному вигляді, що зменшить кількість безпідставних затримок в оглядах, зменшить корупційну складову та зайві витрати для бізнесу. Усе можна буде відстежити в режимі онлайн.