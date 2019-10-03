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Кабмін запускає систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 10:39
Кабмін запускає систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці
Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

ІТ-рішення обійшлося державі в 1 гривню

Кабінет міністрів протягом тижня запустить систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook.

Повідомляється, що ІТ-рішення обійшлося державі в 1 грн.

"Ми запускаємо систему, яка дозволить трохи знизити корупцію на митниці. ІТ-рішення обійшлося державі в 1 грн. Вчора ми проголосували його на Кабміні і розраховуємо запустити протягом тижня", - написав Дубілет.

За словами Дубілета, в Україні всі силові відомства можуть передавати митникам орієнтування на обшук вантажу компаній, які вважають підозрілими. Часто це може бути "банальним способом вимагання хабарів". На думку Дубілета, вирішити цю проблему може процес подачі таких орієнтувань в електронній формі.

"Ми запускаємо досить просте рішення. На базі iDoc ми створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за заданою формою з узгодженням заданих людей в центральному офісі. І на стороні митниці такі запити будуть прийматися тільки з цього процесу" , - написав він.

У Кабміні розраховують, що це дозволить знизити корупцію. Дубілет додав, що iGov — це волонтерський проект. Держава взяла за 1 грн собі на баланс iDoc (документообіг, створений на базі iGov) і може запускати подібні проекти за пару тижнів і безкоштовно.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запустив пілотний проект для цифровізації напрямок процесу доручень про проведення митних оглядів товарів і транспорту.

Також РБК-Україна повідомляло, Кабінеті міністрів України розглядають можливість зібрати всі міністерства в одній будівлі. Всі міністерства можуть розмістити у будівлі Кабміну на Грушевського.

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Новини України митницякоррупцияКабінет Міністрів України
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