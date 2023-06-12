Чем отличается контрнаступление ВСУ от того, что было раньше: объяснение экспертов

Нынешнее контрнаступление ВСУ отличается от предыдущих и не будет таким динамичным, как это было на Херсонском и Харьковском направлениях. Давление на врага продолжается по всей линии фронта, прямо сейчас идет интеллектуальный поединок, однако инициатива на стороне Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и военный эксперт Алексей Гетьман.

Очевидно, анонсированное масштабное контрнаступление Украины уже начинается. Хотя политики и военные говорят, что "планы любят тишину", а официального объявления не будет. Вероятно, чтобы воспользоваться смятением в рядах РФ и достичь максимального эффекта.

Эксперт Алексей Гетьман говорит, что нынешнее контрнаступление отличается от предыдущих и не будет таким динамичным. Таким как на Херсонском и Харьковском направлениях.

"Это контрнаступление не медленнее, оно просто другое. Потому что по-другому подготовился враг и по-другому выстроил оборонительную стратегию", - рассказал он РБК-Украина.

На сегодня под Югом следует понимать участок фронта от Запорожья до южной части Донецкой области (до района оккупированной Волновахи). Поскольку подрывом Каховской ГЭС противник отсек 200 км и временно сделал невозможным продвижение в Херсонской области.

Какова главная задача ВСУ в настоящее время

По всей линии идет прощупывание линии обороны противника, он находится под постоянным давлением ВСУ. Сергей Кузан отмечает, наступательные операции идут по всему фронту. Главная задача - вытеснить россиян с первой линии, выявить минные поля, особенности работы их артиллерии и скорость переброски резервов.

"Туда, где их линия обороны проваливается, будут заводиться наши новые подразделения. Где удается сделать брешь, там наступление будет усилено. Но в целом давление продолжается по всему фронту. Локальные успехи есть возле Авдеевки, в районе Бахмута мы пытаемся занять высоты, чтобы разместить нашу артиллерию и уничтожать противника в самом городе. Бахмутское направление - это классический пример контрнаступательных действий, когда мы перехватываем инициативу и бьем по незакрепленным позициям", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Параллельно тяжелые бои идут в районе Лимана и Кременной. По мнению советника Минобороны, украинские силы расширяют фронт, а противник не понимает, где закончится его северная часть. Собственно, поэтому и бил по аммиакопроводу возле Купянска (Харьковская область), пытаясь устроить очередную техногенную катастрофу.

Продолжается интеллектуальный поединок, инициатива на стороне ВСУ

И на самом деле, вариантов у ВСУ немного. Перед контрнаступлением на Херсонщину в течение месяцев уничтожалась логистика России, поэтому ее заставили выйти на левый берег. Операция в Харьковской области прошла быстро из-за эффекта неожиданности, больших просторов и ослабленной Изюмской группировки РФ. Сейчас протяженность фронта сократилась, что повысило насыщение этих участков вражескими войсками.

"Мы не можем провести молниеносную операцию просто потому, что нет условий. Что-то вроде Херсона можно было бы сделать с Крымом, если бы мы отрезали сухопутный коридор. Но в этом случае вынуждены давить. Враг не знает, куда будут брошены главные силы на прорыв. Идет интеллектуальный поединок, но инициатива на нашей стороне, мы навязываем бои. Проблема в том, что у них много оружия и людей, да и большую часть базирования их авиации уничтожить не удалось. Они прикрывают себя с воздуха, и это большая проблема для нас", - отметил Кузан.

Александр Коваленко говорит, что все контрнаступательные операции были разными по сценариям, структуре, ландшафтам, погодным условиям, а также задействованными силами и средствами. И нынешнее контрнаступление тоже не будет похожим на предыдущие.

Продвижение украинских военных

Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.

Сегодня в Минобороны сообщили, что наши защитники продвинулись дальше и освободили Сторожево в Донецкой области. Также недавно военные ВСУ освободили село Новодаровка в Запорожской области.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина - "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".