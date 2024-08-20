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Чем важен для Украины саммит мира и может ли он приблизить окончание войны: мнение эксперта

Вторник 20 августа 2024 16:47
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Чем важен для Украины саммит мира и может ли он приблизить окончание войны: мнение эксперта Фото: политолог Олег Саакян(facebook.com/bhfamily_org)
Автор: Наталья Кава

Организуя второй саммит мира, Украина указывает всему миру, что инициатива по завершению войны все еще в ее руках.

Об этом в комментарии YouTube-канала рассказал политолог Олег Саакян.

По его мнению, Украине необходим саммит мира для того, чтобы не потерять инициативу и для того, чтобы какие-либо другие мирные планы или предложения не могли состояться. Саакян подчеркнул, что следует понять, что саммит мира – это необходимость, а не механизм для достижения мира здесь и завтра.

Он также отметил, что представители Российской Федерации не согласятся ехать ни на один из саммитов.

"Саммит мира - это не о "вернуть все", это "о договориться" с этим миром о правилах игры, о том, как возвращать силу права и возложить эти договоренности на стол России. И Россия или вынуждена их принять", - считает эксперт .

Однако в таком случае Украина может получить рычаги для того, чтобы работать с партнерами в мире и аргументировать тем, чтобы партнеры заставляли Россию соблюдать правила, о которых договорился мир.

Саммит мира

В июне в Швейцарии был проведен первый саммит мира, на котором присутствовали представители более чем 100 стран и международных организаций. Часть собравшихся позже подписала совместное коммюнике.

Однако Индия, Бразилия, Таиланд и несколько других стран не подписали коммюнике. В МИДе Индии объяснили, почему страна не подписала декларацию Саммита мира.

О том, что Украина смогла достичь на саммите мира, а что у нее не получилось –читайте в материале РБК-Украина.

Также президент Владимир Зеленский рассказал, что следующий саммит мира планируется провести до конца 2024 года. Более подробно о планах Киева – по ссылке.

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