Чем важен для Украины саммит мира и может ли он приблизить окончание войны: мнение эксперта
Организуя второй саммит мира, Украина указывает всему миру, что инициатива по завершению войны все еще в ее руках.
Об этом в комментарии YouTube-канала рассказал политолог Олег Саакян.
По его мнению, Украине необходим саммит мира для того, чтобы не потерять инициативу и для того, чтобы какие-либо другие мирные планы или предложения не могли состояться. Саакян подчеркнул, что следует понять, что саммит мира – это необходимость, а не механизм для достижения мира здесь и завтра.
Он также отметил, что представители Российской Федерации не согласятся ехать ни на один из саммитов.
"Саммит мира - это не о "вернуть все", это "о договориться" с этим миром о правилах игры, о том, как возвращать силу права и возложить эти договоренности на стол России. И Россия или вынуждена их принять", - считает эксперт .
Однако в таком случае Украина может получить рычаги для того, чтобы работать с партнерами в мире и аргументировать тем, чтобы партнеры заставляли Россию соблюдать правила, о которых договорился мир.
Саммит мира
В июне в Швейцарии был проведен первый саммит мира, на котором присутствовали представители более чем 100 стран и международных организаций. Часть собравшихся позже подписала совместное коммюнике.
Однако Индия, Бразилия, Таиланд и несколько других стран не подписали коммюнике. В МИДе Индии объяснили, почему страна не подписала декларацию Саммита мира.
О том, что Украина смогла достичь на саммите мира, а что у нее не получилось –читайте в материале РБК-Украина.
Также президент Владимир Зеленский рассказал, что следующий саммит мира планируется провести до конца 2024 года. Более подробно о планах Киева – по ссылке.
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