Чем важен для Украины саммит мира и может ли он приблизить окончание войны: мнение эксперта

Организуя второй саммит мира, Украина указывает всему миру, что инициатива по завершению войны все еще в ее руках.

По его мнению, Украине необходим саммит мира для того, чтобы не потерять инициативу и для того, чтобы какие-либо другие мирные планы или предложения не могли состояться. Саакян подчеркнул, что следует понять, что саммит мира – это необходимость, а не механизм для достижения мира здесь и завтра.

Он также отметил, что представители Российской Федерации не согласятся ехать ни на один из саммитов.

"Саммит мира - это не о "вернуть все", это "о договориться" с этим миром о правилах игры, о том, как возвращать силу права и возложить эти договоренности на стол России. И Россия или вынуждена их принять", - считает эксперт .

Однако в таком случае Украина может получить рычаги для того, чтобы работать с партнерами в мире и аргументировать тем, чтобы партнеры заставляли Россию соблюдать правила, о которых договорился мир.