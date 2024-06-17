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В МИД Индии объяснили, почему страна не подписала декларацию Саммита мира

Понедельник 17 июня 2024 02:43
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В МИД Индии объяснили, почему страна не подписала декларацию Саммита мира Фото: флаг государства Индия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия не поставила подпись под совместным документом на Саммите мира, поскольку считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Индии.

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или каким-либо другим документом, вытекающим из этого саммита", – заявил глава индийской делегации в Швейцарии и представитель МИД Индии Паван Капур.

В то же время, по его словам, страна разделяет глобальную обеспокоенность ситуацией в Украине и поддерживает любое коллективное желание способствовать мирному разрешению конфликта.

Паван Капур заверил, что Индия продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы внести свой вклад в усилия, направленные на достижение продолжительного мира в Украине.

Напомним, Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией после Саммита мира в Швейцарии. Таким образом, количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78, а не подписавших увеличилось до 15.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Швейцария допускает участие президента РФ Владимира Путина на следующем саммите, несмотря на наличие ордера на арест.

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