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Будет давление и усталость? Расписание магнитных бурь и советы, как защитить свое здоровье

Понедельник 16 июня 2025 06:50
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Будет давление и усталость? Расписание магнитных бурь и советы, как защитить свое здоровье Магнитные бури с 16 по 21 июня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури влияют на самочувствие людей и могут вызвать сбой в работе средств связи и электротехники. На ближайшей неделе ожидаются дни, когда возможен дискомфорт из-за солнечной активности. Как снизить такое влияние?

Когда ожидаются магнитные бури и какие способы помогают защитить организм, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь с 16 по 21 июня

16 июня, понедельник - умеренная магнитная буря, Кр 4-5. Возможно незначительное недомогание, головные боли

17 июня, вторник - умеренная геомагнитная активность, Кр-4

18 июня, среда - слабая магнитная буря, Кр-3

19 июня, четверг - слабая магнитная буря, Кр-3

20 июня, пятница - слабая магнитная буря, Кр-3

21 июня, суббота - слабая геомагнитная активность, Кр-3

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку активность солнца может быстро меняться. Необходимо следить за прогнозами и предупреждениями.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря - это реакция Земли на поток солнечного ветра или вспышки на Солнце. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой, возникает возмущение, которое мы и называем бурей.

Чем выше показатель Кр - тем сильнее возмущение. От Кр-5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Как магнитные бури влияют на человека

По данным многих исследований, магнитные бури имеют влияние на самочувствие человека. Слабые и умеренные магнитные бури могут чувствовать метеозависимые люди, а бури красного уровня - почти все люди на планете.

Наибольшее влияние они оказывают на:

  • Людей пожилого возраста
  • Беременных
  • Маленьких детей
  • Людей с хроническими заболеваниями
  • Сердечников и гипертоников

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Слабость
  • Тошнота
  • Повышенная усталость
  • Снижение концентрации и внимания
  • Снижение работоспособности
  • Раздражение
  • Агрессия
  • Ухудшение сна ночью
  • Сонливость днем
  • Проблемы с давлением и сердцем
  • Агрессия
  • Обострение хронических заболеваний
  • Повышение тревожности

Также исследования NASA и Гарвардской медицинской школы предполагают, что во время бурь возможно снижение когнитивных функций - ухудшается память, реакция, концентрация.

Как защититься от магнитных бурь

Врачи в основном дают общие рекомендации: больше отдыхать, не нагружать организм, следить за давлением и общим самочувствием. А также:

Соблюдать режим дня и сна

Спать не менее 7-8 часов в сутки. Стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Сбалансированное питание и водный баланс

Пить достаточно чистой воды (1,5-2 литра в день). Отказаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков. Отдавать предпочтение легкой и здоровой пище, богатой витаминами и минералами.

Физическая активность и свежий воздух

Избегать интенсивных физических нагрузок. Проводить больше времени на свежем воздухе, гулять в парках или лесах. Легкие физические упражнения или йога также могут быть полезными.

Эмоциональная стабильность

Стараться избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и чрезмерной эмоциональной нагрузки. Заниматься релаксационными практиками, такими как медитация или дыхательные упражнения.

Контроль за здоровьем

Люди с хроническими заболеваниями должны иметь при себе необходимые лекарства и контролировать свое артериальное давление. В случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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