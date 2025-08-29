Чем вредно повторное разогревание риса: об этом не все знают

Что стоит знать

По словам Дженнифер Дж. Квинлан, доктора философии, пищевого микробиолога и профессора кафедры наук о питании в Университете Дрекселя в Филадельфии, штат Пенсильвания, сырой рис часто содержит бактерию Bacillus cereus. Она образует споры, которые могут выжить после нагревания и приготовления пищи. Фактически, высокие температуры могут "разбудить споры".

Когда вареный рис стоит при комнатной температуре, споры могут прорастать и производить термостойкие токсины. Поэтому повторное нагревание риса, который простоял несколько часов, не сделает его снова безопасным.

Bacillus cereus также можно найти в почве и растениях. Он может загрязнять различные продукты, кроме риса, включая мясо, рагу и подливы.

Часто люди готовят большую партию риса и дают ей остыть, прежде чем поставить в холодильник, но это увеличивает риск пищевого отравления.

На сайте Medical new stoday говорится, что несбалансированное нагревание, особенно в микроволновке, может привести к холодным участкам, в которых бактерии остаются живыми или токсичными.

Частое разогревание также способствует кристаллизации крахмала - это делает рис тяжелее для переваривания, может вызвать вздутие или дискомфорт в животе

Как избежать отравления после разогрева риса

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), сколько споры выделяют токсины при комнатной температуре, безопаснее всего есть рис сразу после приготовления или быстро охлаждать его при температуре 15 градусов или ниже. Даже тогда он остается пригодным лишь несколько дней.

Не стоит оставлять еду на улице больше чем на два часа. Если вы берете рис на совместный ужин или покупаете еду на вынос, используйте холодильник, особенно в жаркую погоду.

Признаки отравления

На сайте Healthline говорится, что к основным признакам отравления рисом относят:

тошнота и рвота - появляется примерно через 30 минут - 6 часов после употребления. Могут сопровождаться диареей или без нее

кишечная (диарейная) форма - обычно проявляется через 6-15 (иногда до 16) часов. Включает разжиженный стул, судороги в животе, реже - тошноту или рвоту

При таких симптомах необходимо чем быстрее обратиться к врачу.