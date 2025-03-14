Чем православная Пасха отличается от католической: основные моменты

Светлое Христово Воскресение (или Пасха) - один из самых больших христианских праздников, который отмечается во всем мире. Однако православные и католики не всегда отмечают его в один день, а также имеют некоторые различия в традициях и символах.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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Несмотря на то, что Пасха является одним из важнейших праздников для христиан во всем мире, между православными и католическими традициями существует ряд отличий.
Прежде всего, православная и католическая Пасха может не совпадать по датам, ведь "высчитывается" по разным церковным календарям (у православных - по юлианскому или новоюлианскому, у католиков - по григорианскому).
Во-вторых, во время Великого поста, предшествующего Светлому Христовому Воскресению, православным верующим рекомендуется ограничить себя в употреблении мяса, молока, масла, других молочных продуктов, яиц, рыбы (кроме определенных дней), других продуктов животного происхождения.
Между тем среди католиков подобный запрет существует в отношении мясных продуктов (а строгого поста они придерживаются только в определенные дни).
Пасхальная служба в православных храмах начинается поздно вечером в Великую Субботу и продолжается до утра воскресенья - Пасхи. Католики же начинают отмечать праздник раньше - в Страстную субботу (в этот день происходит богослужение Надвечерье Пасхи).
Среди православных христиан существует традиция особого приветствия на Пасху словами: "Христос Воскрес!" и ответом: "Воистину Воскрес!". Однако среди католиков подобная практика не так распространена.
Наконец основными символами православного праздника можно считать куличи, пасхальные яйца (крашанки) и вербу. Тогда как символом Пасхи для католиков является также кролик (который знаменует процветание и успех), а главным блюдом считается мясо (кролика, индейки или курицы).
В целом для вычисления даты Пасхи все христиане пользуются главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).
В Православной Церкви Украины ранее объясняли, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается старого (юлианского) церковного календаря, и для тех, кто живет по новому (новоюлианскому).
"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - уточнили в ПЦУ.
В то же время православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день (последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года).
Примечательно, что в этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан. Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
Переход Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новый календарь, по словам главы УГКЦ и Верховного архиепископа Киево-Галицкого, Блаженнейшего Святослава, также прошел успешно.
В то же время он отметил, что реформа календаря в Украине до сих пор полностью не закончилась, ведь еще "есть вопрос реформы пасхалии" и совместного празднования Пасхи.
Папа Римский Франциск во время проповеди 25 января 2025 года (по случаю празднования Обращения святого Павла) призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.
Несколько позже Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным и сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба ПЦУ, Study.com, History.com, BBC, Wikipedia.
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