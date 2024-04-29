Чем и насколько эффективно Польша могла бы прикрыть от ракет запад Украины: мнения экспертов

У Польши есть достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы помочь прикрыть от российских ракет западные области Украины.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО".
Как рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, в Польше есть не только Patriot, но достаточно и других комплексов. Кроме того, сейчас поляки создают общегосударственную систему ПВО "Висла". Таким образом, страна-соседка могла бы хотя бы частично прикрыть запад Украины от российских ракет.
По его словам, странам НАТО, граничащим с Украиной, давно следовало обратиться за разрешением уничтожать летающие в их направлении дроны и ракеты. К примеру, на расстоянии 30 км от границы.
"Поскольку за 30 км крылатая ракета 90% долетит до их территории. Это же не истребитель, она не может совершить резкий поворот. А баллистическая ракета 100% долетит, если на таком расстоянии направлена в их сторону. Защита Украины в данном случае - побочный результат. Это было бы очень понятным решением для их собственной обороны", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, такой сценарий вполне возможен и отвечает интересам партнеров. Уничтожение ракет еще над Украиной не приравнивается к участию в боевых действиях, поскольку они будут "работать" со своей территории.
Причем эксперт Константин Криволап уверен, что вопрос далеко не в применении систем типа Patriot. Потому что аэродинамические цели - не главная проблема украинских Воздушных сил.
На сегодняшний день украинская ПВО сбивает 85-87% крылатых ракет и "Шахедов", а это на 10%, если не больше, выше нормативных расчетов НАТО. Что касается Patriot, то против баллистики он гарантированно эффективен в радиусе 25 км.
"Поэтому если они станут вплотную к нашей границе, то смогут защитить полосу только в 25 км. Если по аэродинамическим целям, то 160 км, но такие цели мы и сами можем сбивать. А против баллистики они ничего не смогут сделать на этом расстоянии. Поэтому эти заявления более политические, чем технические", - отметил эксперт.
Потребность Украины в противовоздушной обороне накалилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
Он также сообщал, что Украина работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительных батареи Patriot от союзников.
Также недавно Кулеба заявил, что США, возможно, имеют запасную систему Patriot, которую могли бы поставить Киеву.
В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что перенести производство Patriot в Украину вполне реально.
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