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В РФ нацелены на уничтожение Украины, несмотря на "готовность к переговорам", - Британия

Москва, Суббота 24 августа 2024 15:25
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В РФ нацелены на уничтожение Украины, несмотря на "готовность к переговорам", - Британия Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

В России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Как отмечается, на днях так называемый "сенатор" от оккупированной части Запорожья Дмитрий Рогозин, недавно хваставшийся уничтожением украинских книг, призвал уничтожать украинство в зародыше. Он также утверждал, что якобы любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

В британской разведке подчеркнули, что эти комментарии - последние из большого ряда украинофобских заявлений российских чиновников, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре.

"Вероятно, внутри российского государства много лиц, нацеленных на достижение максималистических целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял спикер Кремли Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", - говорится в сводке.

Разведка также напомнила, что в 2017 году российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "не все страны обладают суверенитетом".

Напомним, около трех недель назад Украина начала наступательную операцию в Курской области. Там была создана первая военная комендатура и буферная зона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет войну на территорию России. Он также отмечал, что преступники, принесшие руины в Украину, будут иметь руины у себя дома.

Детальнее о наступлении ВСУ в Курской области и чего от него ждать - в материале РБК-Украина.

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