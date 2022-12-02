В Украине зафиксировали новое землетрясение: подробности

Сейсмологи 1 декабря зафиксировали землетрясение с магнитудой 2,2 в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 18 ноября 2022 с магнитудой 2,7.

По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на глубине 6 км.

Напомним, в начале ноября на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

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