В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа
В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа в населенных пунктах в 10-километровой зоне от фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Расширена зона "длинного" комендантского часа. Соответствующее распоряжение он подписал в ответ на письма ОСГВ "Днепр" и группировки войск "Восток", - сообщил Филашкин.
Так, начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской громад.
Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской громады, в Малиновке и Тихоновке Николаевской громады, в также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской громады.
Все эти территории находятся в 10-километровой зоне от фронта и находятся под постоянными обстрелами.
"Призываю всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается дома, - соблюдать ограничения комендантского часа", - подчеркнул глава ОВА.
Комендантский час в Украине
Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра. Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.
О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.
В то же время в ряде населенных пунктов Донецкой области ввели "длинный" комендантский час. Он длится с 15:00 до 11:00.