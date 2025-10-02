ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа

Донецкая область, Четверг 02 октября 2025 17:32
UA EN RU
В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа Фото: в Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа в населенных пунктах в 10-километровой зоне от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Расширена зона "длинного" комендантского часа. Соответствующее распоряжение он подписал в ответ на письма ОСГВ "Днепр" и группировки войск "Восток", - сообщил Филашкин.

Так, начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской громад.

Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской громады, в Малиновке и Тихоновке Николаевской громады, в также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской громады.

Все эти территории находятся в 10-километровой зоне от фронта и находятся под постоянными обстрелами.

"Призываю всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается дома, - соблюдать ограничения комендантского часа", - подчеркнул глава ОВА.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра. Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.

О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.

В то же время в ряде населенных пунктов Донецкой области ввели "длинный" комендантский час. Он длится с 15:00 до 11:00.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Комендантский час Война в Украине
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным