В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа в населенных пунктах в 10-километровой зоне от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Расширена зона "длинного" комендантского часа. Соответствующее распоряжение он подписал в ответ на письма ОСГВ "Днепр" и группировки войск "Восток", - сообщил Филашкин.

Так, начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской громад.

Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской громады, в Малиновке и Тихоновке Николаевской громады, в также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской громады.

Все эти территории находятся в 10-километровой зоне от фронта и находятся под постоянными обстрелами.

"Призываю всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается дома, - соблюдать ограничения комендантского часа", - подчеркнул глава ОВА.