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Изменят ли комендантский час на праздники в Харьковской области: ответ Синегубова

Новина українською →
Харьков, Понедельник 19 декабря 2022 17:32
Изменят ли комендантский час на праздники в Харьковской области: ответ Синегубова Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Харьковской области рассматривают вариант введение круглосуточного комендантского часа на праздники, но пока таких планов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Мы можем его (комендантский час - ред.) продлить. Сейчас рассматривается вариант, как было на пасхальные праздники, когда мы ввели круглосуточный комендантский час... Однако на данный момент не стоит такой вопрос", - рассказал Синегубов.

По его словам, власти планируют оставить комендантский час без изменений, но не исключено, что из-за возможной смены военной обстановки решение будет пересмотрено.

Напомним, 13 декабря стало известно, что в Кривом Роге сокращают действие комендантского часа.

Также мы писали, что в Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

Более детально о том, изменят ли комендантский час в регионах Украины на Новый год можете узнать в материале РБК-Украина.

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