Изменят ли комендантский час на праздники в Харьковской области: ответ Синегубова
Власти Харьковской области рассматривают вариант введение круглосуточного комендантского часа на праздники, но пока таких планов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
"Мы можем его (комендантский час - ред.) продлить. Сейчас рассматривается вариант, как было на пасхальные праздники, когда мы ввели круглосуточный комендантский час... Однако на данный момент не стоит такой вопрос", - рассказал Синегубов.
По его словам, власти планируют оставить комендантский час без изменений, но не исключено, что из-за возможной смены военной обстановки решение будет пересмотрено.
Напомним, 13 декабря стало известно, что в Кривом Роге сокращают действие комендантского часа.
Также мы писали, что в Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.
Более детально о том, изменят ли комендантский час в регионах Украины на Новый год можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.