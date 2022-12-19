ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи змінять комендантську годину на свята в Харківській області: відповідь Синєгубова

Новость на русском →
Харків, Понеділок 19 грудня 2022 17:32
Чи змінять комендантську годину на свята в Харківській області: відповідь Синєгубова Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Харківської області розглядає варіант запровадження цілодобової комендантської години на свята, але поки що таких планів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо її (комендантську годину - ред.) продовжити. Зараз розглядається варіант, як було на великодні свята, коли ми запровадили цілодобову комендантську годину... Проте на даний момент не стоїть таке питання", - розповів Синєгубов.

За його словами, влада планує залишити комендантську годину без змін, але не виключено, що через можливу зміну військової обстановки рішення буде переглянуто.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що у Кривому Розі скорочують дію комендантської години.

Також ми писали, що на Полтавщині заборонять особам до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.

Більш детально про те, чи змінять комендантську годину в регіонах України на Новий рік, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська година Новий рік Новорічні свята харков
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах