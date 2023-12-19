Уменьшат ли помощь переселенцам: Зеленский дал ответ

"Что касается помощи переселенцам - уменьшения пособия не будет. Что касается увеличения - не могу пока подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас... точно все подсчитано будет до конца года. В новый год у нас будет полное понимание", - сказал глава государства.

Высказываясь о вопросе возвращения переселенцев в Украину, Зеленский озвучил мнение, что большинство из них сможет это сделать, когда позволит ситуация с безопасностью. Это зависит, в частности, с усилением противовоздушной обороны ВСУ.

"Что касается наших людей за границей. Они разные, да они все граждане и мы должны защищать всех граждан. Я думаю, большинство приедет, когда будет более мощная ПВО", - сказал президент.

Среди иных факторов на возможность вернуться на родину Зеленский допустил влияние уменьшения поддержки европейских стран украинских переселенцев.

"Я в этом не сомневаюсь. И страны Европы, США будут поддерживать тех, кому очень сложно, но трудоустроенные будут иметь меньшую поддержку", - отметил глава государства.

Помощь переселенцам

Напомним, в украинском правительстве хотят согласовать постановление, которое предусматривает продление выплат для части переселенцев в 2024 году.

Дело в том, что согласно постановлению правительства, для всех внутренне перемещенных лицу, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев до конца января 2024 года.

Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

11 декабря в Минсоцполитике заявили, что части переселенцев продолжат выплаты после 1 февраля 2024 года.

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин принял постановление о дополнительной помощи деоккупированным общинам и регионам, пострадавшим от войны.

Добавим также, что перед этим Кабмин внес изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.