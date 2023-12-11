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Части переселенцев продлят выплаты после 1 февраля: кто войдет в список

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 11:01
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Части переселенцев продлят выплаты после 1 февраля: кто войдет в список Фото: выплаты для ВПЛ продлят пенсионерам и тем, кто не смог найти работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики предлагает продлить выплаты компенсации на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получавшим ее до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Проект постановления Кабмина предлагает продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств.

Как отмечается в сообщении, не все ВПЛ смогли интегрироваться в принимающие громады, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и которые проживают в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. Школы в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность трудоспособных членов семей найти работу.

Механизм выплат будет сопряжен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые громады. В частности, это услуги по уходу за детьми, такие как "муниципальная няня". Также трудоспособных членов семей будут стимулировать искать работу, обращаться за грантовыми программами для начала собственного дела, проходить переобучение и т.д.

Также предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.

Новые правила

Согласно постановлению правительства, для всех внутренне перемещенных лицу, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев до конца января 2024 года.

Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

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Внутренне перемещенные лица Министерство социальной политики
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