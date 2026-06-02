Слетит ли бронирование автоматом? Бизнесу подробно разъяснили новые правила

Кабмин объяснил бизнесу, что на самом деле изменилось в правилах бронирования военнообязанных и кого это коснется в первую очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет Министров Украины .

В Кабмине отметили: бронирование для бизнеса не отменяется. Речь идет об обновлении правил, чтобы система точнее учитывала реальную потребность предприятий в сохранении ключевых работников.

Ниже - ответы на главные вопросы, которые возникли у бизнеса.

"Взлетит" ли критичность и действующая бронь автоматически

Нет. На время переходного периода сохраняется и действующая критичность предприятий, и действующее бронирование военнообязанных работников - вплоть до 1 сентября 2026 года. Предприятиям после этой даты придется повторно подтверждать свой статус по обновленным критериям.

Сколько теперь должен платить работодатель

Зарплатный порог для подтверждения критичности и бронирования работника возрастает до трех минимальных зарплат - 25 941 гривны. Для предприятий на прифронтовых территориях сохраняется отдельное условие - 2,5 минимальные зарплаты, то есть 21 618 гривен.

Важный нюанс: речь идет о начисленной зарплате, то есть до уплаты налогов.

Как будут считать совместителей

Работник, который работает сразу на нескольких предприятиях, теперь будет учитываться в квоту бронирования только один раз - по одному месту работы.

Это не обязательно должно быть основное место работы: ключевое - чтобы человека считали только раз, независимо от количества мест трудоустройства.

Ранее предприятия фактически "удваивали" количество забронированных, считая одного человека на пол-, четверть- или даже несколько неполных ставок одновременно.

Нужно ли снова подавать документы

Да. Решение о подтверждении статуса критичности государственные органы будут принимать по обновленным критериям и только после получения полного пакета документов от предприятия.

Что с ФЛП и госпредприятиями

Для ФЛП ничего не меняется - законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронирование ФЛП не предусмотрено.

Для государственных и коммунальных предприятий изменения по уровню начисленной средней зарплаты работников не применяются.

Как быстро рассмотрят документы

Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия не более чем за 10 рабочих дней. Чтобы не было задержек, в Кабмине советуют подавать полный и достоверный пакет документов - иначе придётся донести и ждать снова.

В Кабмине также заверили, что скоординировали работу государственных органов, поэтому массового завала из-за одновременной подачи документов не ожидают.

Что делать работнику и кадровику

Самому забронированному работнику ничего подавать не нужно. Ему следует:

проверить у работодателя, сохраняется ли действующее бронирование;

следить за актуальностью военно-учетных данных;

заблаговременно уточнить свой статус у ответственного лица предприятия.

Уполномоченным лицам предприятий в Кабмине советуют не откладывать дела на последний день: уже сейчас проверить, соответствует ли предприятие обновленным критериям, пересмотреть список работников для бронирования, отдельно проверить совместителей, оценить уровень средней зарплаты - как предприятия в целом, так и конкретных работников.

Где искать обновленные критерии

Предприятиям следует ориентироваться на официальные решения тех органов, которые определяют критичность в соответствующей сфере или регионе.

После того как министерства, центральные органы власти или ОВА переутвердят критерии, актуальная информация появится на их официальных каналах.